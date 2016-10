BER-Korruptionsprozess endet mit Haftstrafe

Die Richter sind √ľberzeugt:¬†Ein Ex-Bereichsleiter am Hauptstadtflughafen BER erhielt von einer Auftragsfirma 150 000 Euro Bestechungsgeld. Die Angeklagten wurden nun in Cottbus verurteilt.

erschienen am 12.10.2016



Cottbus (dpa) - Im Korruptionsprozess rund um den Bau des Hauptstadtflughafens BER ist ein ehemaliger Bereichsleiter der Flughafengesellschaft zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Cottbus verhängte gegen den 48-Jährigen dreieinhalb Jahre Gefängnis wegen Bestechlichkeit.

Zudem muss der Mann 150 000 Euro zahlen. Die Ankl√§ger hatten dem Ex-Prokuristen vorgeworfen, von einer Auftragsfirma Ende 2012 Schmiergeld in H√∂he von 150 000 Euro entgegengenommen zu haben. Im Gegenzug habe er sich daf√ľr eingesetzt, dass Nachtragsforderungen in Millionenh√∂he ungepr√ľft an die Bauausr√ľsterfirma √ľberwiesen wurden. Das Urteil lag nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf drei Jahre und acht Monate Haft sowie die Geldzahlung pl√§diert hatte.

Neben dem fr√ľheren Flughafen-Mitarbeiter sa√üen zwei weitere M√§nner auf der¬†Anklagebank: Der Ex-Vorsitzende der Gesch√§ftsleitung der Firma Imtech Deutschland erhielt eine Bew√§hrungsstrafe von einem Jahr und elf Monaten wegen Bestechung. Ein weiterer ehemaliger Firmenmitarbeiter wurde zu einer Bew√§hrungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten wegen Beihilfe verurteilt.

Alle drei M√§nner hatten zum Prozessauftakt im August zugegeben, dass das Schmiergeld floss. Der Vorsitzende Richter Stefan Fiedler betonte am Mittwoch in der Urteilsbegr√ľndung, dass nicht abschlie√üend festgestellt werden k√∂nne, von wem genau die Initiative f√ľr den Deal ausging.

Das Urteil ist noch nicht rechtskr√§ftig. Die Parteien k√∂nnen innerhalb einer Woche Revision einlegen. Ein Anwalt des Ex-Bereichsleiters sagte direkt nach der Verhandlung, dass er von dieser M√∂glichkeit Gebrauch machen werde. Die Staatsanwaltschaft will hinsichtlich der Bew√§hrungsstrafen pr√ľfen, ob sie das Urteil anfechten wird. Die Anklagebeh√∂rde hatte f√ľr den Ex-Vorsitzenden der Gesch√§ftsleitung eine Gef√§ngnisstrafe von zwei Jahren und acht Monaten gefordert.