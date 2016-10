BGH kassiert FreisprÃ¼che fÃ¼r frÃ¼here HSH Nordbank-Manager

BGH kassiert Freisprüche für frühere HSH Nordbank-Manager

erschienen am 12.10.2016



Leipzig/Hamburg (dpa) - Der Prozess um komplizierte Geschäfte der HSH Nordbank mit einem Millionenschaden muss neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof kassierte am Mittwoch in einer Revisionsverhandlung in Leipzig die Freisprüche für sechs frühere Landesbank-Manager. Ob die damaligen Vorstände Ende 2007 bei der Zustimmung zu dem Paket mit Kreditausfall-Geschäften ihre Pflichten im unerlaubten Maße verletzt hätten, sei den Ausführungen des Landgerichts Hamburg nicht zu entnehmen. Die Vorinstanz hatte das Geschäft zwar als sinnlos bezeichnet, die Pflichtverletzung aber nicht als gravierend genug für eine Verurteilung angesehen. Mit den Vorwürfen wegen Untreue - und bei zwei Angeklagten auch wegen Bilanzfälschung - muss sich nun eine andere Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Hamburg beschäftigen.