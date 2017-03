Bahn baut aus - nach München künftig eine Stunde schneller

Der Staatskonzern hat Baustellen an vielen Ecken im Freistaat. Eine der wichtigsten ist Leipzig. Der Bahnhof wird für die neue ICE-Strecke fit gemacht. Die Kunden sparen dadurch viel Zeit.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 09.03.2017



Leipzig. Bahnreisende müssen sich in diesem Jahr auf zahlreiche Beeinträchtigungen einstellen. Die Deutsche Bahn will bis Jahresende bundesweit die Rekordsumme von 7,5 Milliarden Euro verbauen, davon entfallen 420 Millionen Euro auf Sachsen. Eines der wichtigsten Vorhaben ist die Modernisierung des Knotens Leipzig mit den Ein- und Ausfahrten, damit die ICEs künftig mit bis zu 160 km/h heranfahren können. Im November werde es daher "für ein paar Tage" drastische Einschränkungen geben, hieß es. Das ist notwendig, um Leipzig in die neue Schnellstrecke Berlin-München einzubinden. Die soll im Dezember in Betrieb gehen.

"Deutschlands größte Baustelle wird dann Geschichte sein", sagte Eckart Fricke, DB-Konzernbevollmächtigter für Sachsen. Das werde den Fahrplan im Fernverkehr deutlich verändern. Vor allem aber wird es ab dem 10. Dezember von Leipzig aus im ICE wesentlich schneller nach München gehen. Die Fahrzeit wird sich um eine Stunde und 25 Minuten verkürzen - auf dann nur noch drei Stunden und 15 Minuten.

Der ICE/IC-Fahrplan ab Leipzig wird laut Fricke künftig so aussehen: Stündlich wird es eine Direktverbindung nach Frankfurt (Main) geben, zudem können Halle, Magdeburg und Dresden per Schnellzug angesteuert werden. Wer nach München will, muss in jeder zweiten Stunde in Erfurt umsteigen. Eine Direktverbindung im ICE gibt es nur alle zwei Stunden. Nach Berlin sollen wie bisher Züge im Stundentakt rollen. Daneben will die Bahn zusätzliche, noch schnellere Sprinterzüge zwischen Berlin und München sowie Richtung Frankfurt (Main) anbieten. Diese werden nicht Leipzig ansteuern, sie seien aber über Erfurt oder Halle zu erreichen.

Die Bahn erhofft sich durch die neue Schnellstrecke - gebaut wird vor allem noch auf Abschnitten in Thüringen und Bayern - einen deutlichen Zuwachs bei den Reisenden. Die Ende 2015 in Betrieb genommene Neubaustrecke zwischen Erfurt und Leipzig habe gezeigt, dass dies möglich ist. Dort stiegen demnach die Fahrgastzahlen um bis zu 40 Prozent. Die ICEs brauchen für die Strecke nur noch 45 Minuten.

Zu den Großprojekten, die dieses Jahr vorangetrieben werden, gehört daneben der Ausbau der Linie Dresden-Berlin, wo künftig Geschwindigkeiten bis 200 km/h möglich sein sollen. Auf den Abschnitten in Brandenburg und Sachsen werde unter Vollsperrung gebaut, wie DB-Netz-Manager Lutz Winkler sagte. Im Dezember soll alles fertig sein. Die Züge sollen dann eine Stunde und 50 Minuten bis nach Berlin brauchen. Derzeit sind es gut zwei Stunden. Um weitere zehn Minuten soll sich die Fahrzeit verkürzen, wenn die "Dresdner Bahn" - so wird das Stück zwischen Berlin-Südkreuz und Blankenfelde genannt - fertig ist. Ein Datum gibt es noch nicht - hier laufen noch Planfeststellungsverfahren.

Gebaut wird zudem auf der Sachsen-Franken-Magistrale, die auf dem sogenannten Leipziger Ast (er führt nach Werdau) zwischen Gaschwitz und Lehndorf für Tempo 160 fit gemacht wird. In Zwickau stehen bis Ende 2018 Brückenbauarbeiten an. 20 Überbauten müssen zurück- und vier Überführungen neugebaut werden. Das seien "extrem komplizierte Bauwerke", wie Winkler meinte. Bis 2019 muss die Bahn in Sachsen insgesamt 49 Brücken erneuern.

Schwierig umzusetzen seien aufgrund fehlender Umleitungsmöglichkeiten die Baumaßnahmen im Elbtal. Mit Rücksicht auf den Tourismus sind die Arbeiten 2017 - gebaut wird zwischen Obervogelgesang und Kurort Rathen - für November und Dezember terminiert.