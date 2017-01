Bahnchef Grube tritt zurück

21.09.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Christoph Schmidt

Mehr Zuschüsse für Bus und Bahn

Der Bund will der Bahn kräftig unter die Arme greifen, um mehr in Züge und die Pünktlichkeit für die Fahrgäste zu investieren. Mehr Geld fließt auch in den Regionalverkehr. Die Fahrgastzahlen steigen. weiterlesen