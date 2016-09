Banken mÃ¼ssen ihre Kunden beim Kontowechsel unterstÃ¼tzen

Banken müssen ihre Kunden beim Kontowechsel unterstützen

Viele Institute erhöhen derzeit ihre Gebühren. Die meisten Kunden scheuen bisher aber den Wechsel zur günstigeren Konkurrenz. Ab Sonntag wird das deutlich einfacher.

Von Michael Kunze

erschienen am 14.09.2016



Berlin/Chemnitz. Berlin/Chemnitz. Auf ein neues Girokonto umzusteigen, soll für Bankkunden künftig einfacher werden. Von Sonntag an schreibt das Zahlungskontengesetz vor, dass Kreditinstitute ihre Kunden bei einem Wechsel zur Konkurrenz unterstützen müssen. Diese können ihr neues Institut dann auf schriftlichen Antrag ermächtigen, sämtliche für den Umstieg nötigen Daten bei der bisherigen Bank zu erfragen. Das gilt etwa für die Herausgabe von Angaben zu Zahlungspartnern, die entweder Geld vom bisherigen Konto abgebucht oder darauf überwiesen haben. Die bisherige Bank hat dazu dem künftigen Institut und dem Kunden eine Liste bestehender Aufträge für die vorangegangenen 13 Monate innerhalb von fünf Tagen zu übermitteln. Dies gilt auch bei Kontoeröffnungen im EU-Ausland. Verletzt eine Bank Pflichten beim Kontowechsel, haften empfangendes und übertragendes Institut dem Verbraucher für Schäden, heißt es von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

Ob das Konto bei einer Filialbank oder als reines Onlinekonto geführt wird, spielt keine Rolle. Berechnen dürfen alte wie neue Bank nur dann etwas für den Wechsel, wenn dies vorab mit dem Kunden vereinbart wurde. Der Gesetzgeber will, dass der Transfer binnen zwölf Tagen abgeschlossen ist. Mit den Neuregelungen wird eine EU-Richtlinie in deutsches Recht gegossen. Um die Neuerungen beim Kontowechsel vorzubereiten, bekamen die Banken eine längere Frist gewährt. Andere Bestimmungen wie für das sogenannte Basiskonto greifen bereits. So hat seit Juni jeder Bürger das Recht auf ein solches Girokonto.

Einer repräsentativen Forsa-Umfrage zufolge, die eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Bank diese Woche vorstellte, gab ein Viertel der 1013 Befragten an, dass sie sich vorstellen können, angesichts der vereinfachten Bestimmungen das Girokonto zu wechseln. Damit würde sich das Verhalten der Deutschen allerdings kaum ändern. Denn einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom zufolge hat bereits heute ein knappes Viertel der Deutschen (23Prozent) schon einmal sein Girokonto gewechselt.

Verbraucherschützer begrüßen dennoch die neue Bestimmung, da der Kontowechsel Kunden bislang "viel Kopfschmerz verursacht hat", sagt Frank-Christian Pauli vom Verbraucherzentrale-Bundesverband. Pauli sieht in den vereinfachten Möglichkeiten zum Wechsel "gerade jetzt, wo viele Banken ihre Gebühren erhöhen, eine Chance für Verbraucher". Ursache für die vielerorts steigenden Gebühren sind die anhaltend niedrigen Zinsen.

Einige der Neuregelungen sind bereits heute bei verschiedenen Instituten Praxis. Ein Beispiel sind die Sparkassen: Konten werden - wenn Kunden umziehen - neu eingerichtet, Daueraufträge umgeschrieben, Wertpapierdepots können mitgenommen werden. Der Haken bislang: Dies gilt zwar deutschlandweit, allerdings nur für Kunden, die von einer Sparkasse zu einer anderen wechseln, "aber nicht, wenn jemand zum Beispiel zur Commerzbank will", sagte André Leonhardt, Sprecher der Erzgebirgssparkasse.

Dass auf absehbare Zeit weiterhin Girokonten auch kostenfrei angeboten werden, bezweifelt Bafin-Präsident Felix Hufeld: "Mangels alternativer Ertragsquellen lässt sich dieses Angebot nicht auf Dauer aufrechterhalten", sagte er kürzlich auf einer Bankentagung. (mit dpa)