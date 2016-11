Bausparkassen dürfen keine Extra-Abgaben mehr verlangen

Bundesgerichtshof kippt die Darlehensgebühr. Die Bausparer hoffen nun, dass die Richter bald ein weiteres Mal den Verbraucherschutz stärken.

Von Ramona Nagel

erschienen am 08.11.2016



Chemnitz. Für viele Deutsche gehört der Bausparvertrag wie Lebensversicherung oder vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers zu den wichtigen Finanzdingen des Lebens. Knapp 30 Millionen Verträge mit einem Sparvolumen von 876,3 Milliarden Euro gab es bundesweit im vergangenen Jahr. Für viele von ihnen ändert sich nun Grundlegendes. Bausparer, die für die Nutzung ihres Darlehens eine Gebühr bezahlt haben, dürfen darauf hoffen, dass sie das Geld zurückbekommen. Der Bundesgerichtshof erklärte entsprechende Klauseln in Bausparverträgen am Dienstag für unwirksam, weil sie die Kunden unangemessen benachteiligen.

Diese Gebühr fällt zusätzlich zu den Zinsen an, wenn Bausparer den Kredit in Anspruch nehmen. Nach Auskunft der Dachverbände sieht zwar keine der 20 Bausparkassen solch eine Abgabe in ihren aktuellen Tarifen vor. Früher war sie jedoch weit verbreitet. Profitieren von dem Urteil können deshalb Kunden mit einem älteren Vertrag, die ihr Darlehen erst noch beantragen wollen oder die Gebühr erst gezahlt haben. Wie viele das sind, ist unklar.

Wer von seiner Bausparkasse Geld zurückfordern kann, hängt von der Verjährungsfrist ab. Diese beträgt mindestens drei Jahre. Wer die Gebühr 2013 oder später entrichtet hat, kann also noch bis Jahresende Ansprüche geltend machen. Wie es für Bausparer aussieht, die vor 2013 gezahlt haben, muss demnach noch gerichtlich geklärt werden.

Mit ihrer Rechtssprechung stärkten die Karlsruher Richter erneut den Verbraucherschutz. Bereits 2014 kippte der Bundesgerichtshof die von Banken und Sparkassen regelmäßig verlangte Kreditbearbeitungsgebühr. Interne Kosten würden damit auf unzulässige Weise auf die Kunden abgewälzt. "Für Bauspardarlehen gilt nichts Abweichendes", sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Ellenberger am Dienstag bei der Urteilsverkündung. Die höchstrichterliche Entscheidung löste damals eine riesige Rückforderungswelle seitens der Kreditnehmer aus.

Die Verbraucherzentrale Sachsen erwartet das auch dieses Mal. "Das wird wiederum eine Woge an Rückzahlungen mit sich bringen", sagte Finanzexpertin Andrea Heyer. Zahlreiche Kunden hätten deswegen bereits vorgesprochen. Die Beträge für die Einzelnen würden nicht gering ausfallen, etwa wenn zwei Prozent der Darlehenssumme gefordert wurden. Bei einem Darlehen von 50.000 Euro betrug die Darlehensgebühr dann immerhin 1000 Euro. Die Rückzahlung muss verzinst werden. Die Verbraucherschützer fordern zudem eine zehnjährige Höchstverjährungsfrist.

Nach der Darlehensgebühr wird der Bundesgerichtshof auch über die Kündigungen von Verträgen durch die Bausparkassen urteilen. Bei den vor vielen Jahren abgeschlossenen Verträgen versprachen die Anbieter Zinsen bis zu fünf Prozent. Doch nun schmälert diese Zusage angesichts der Nullzinspolitik deren Erträge. Sie haben deshalb Kunden mit Altverträgen gekündigt - entweder, weil die Verträge schon zuteilungsreif sind oder weil die Bausparsumme voll angespart ist. Das wollen sich die Verbraucher jedoch nicht gefallen lassen. Auch in Sachsen ist der Unmut groß. "In vielen Fällen ist die Kündigung strittig", meinte Heyer. Oberlandesgerichte haben bislang unterschiedlich geurteilt. Nun muss der Bundesgerichtshof abschließend die Frage der Kündigungen klären. (mit dpa)