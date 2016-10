Bayer setzt weiter auf starke Pharmasparte

Das blühende Pharmageschäft treibt bei Bayer seit längerem die Gewinne nach oben. Gut für die Leverkusener, denn mit dem geplanten Erwerb von Monsanto stehen sie vor dem teuersten Zukauf eines deutschen Unternehmens im Ausland.

erschienen am 26.10.2016



Leverkusen (dpa) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer rückt heute mit neuen Geschäftszahlen in den Blickpunkt: Vorstandschef Werner Baumann präsentiert die Ergebnisse des dritten Quartals und dürfte zudem einen Blick in die Zukunft werfen.

Derzeit gilt die Pharmasparte mit fünf neuen Medikamenten als Wachstumstreiber im Konzern. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen den Spitzenumsatz dieser Arzneimittel von 7,5 auf 10 Milliarden Euro angehoben.

Einen neuen Sachstand zur Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto, die in den vergangenen Wochen immer wieder Schlagzeilen machte, wird es kaum geben. Beide Unternehmen hatten sich auf eine Zusammenlegung verständigt. Dies muss sowohl von den Monsanto-Aktionären als auch noch von zahlreichen Kartellbehörden genehmigt werden. Bayer rechnet erst Ende 2017 mit einem Abschluss des Vorhabens, durch das weltweit die Nummer eins bei Saatgut und Pflanzenschutzmitteln entsteht.