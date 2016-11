Beiersdorf hebt die Gewinnprognose an

erschienen am 03.11.2016



Hamburg (dpa) - Die Geschäfte des Nivea-Konzerns Beiersdorf laufen in diesem Jahr besser als erwartet. Der Vorstand erwarte eine Umsatzrendite deutlich über dem Vorjahr, teilte das Unternehmen in Hamburg mit und korrigierte damit seine Ergebnisprognose vor Zinsen und Steuern (Ebit).

Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr organisch um 2,9 Prozent. Nominal, unter Einbeziehung der Wechselkurse, war der Umsatz mit einem Minus von 0,1 Prozent konstant bei gut fünf Milliarden Euro. Beiersdorf macht Gebrauch von den reduzierten Pflichten von Aktiengesellschaften und veröffentlicht zum 3. Quartal keine konkreten Gewinnzahlen.