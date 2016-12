Beim Dax kehrt Ruhe ein

erschienen am 22.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - An den deutschen Aktienmärkten hat am Vormittag Ruhe geherrscht. Der Dax zeigte sich kurz vor Weihnachten kaum verändert.

Zur Mittagszeit lag er knapp mit 0,12 Prozent und 11 455,35 Punkten im Minus. Er bewegte sich damit aber weiter auf dem höchsten Niveau seit August 2015.

Analyst Wolfgang Albrecht von der Landesbank Baden-Württemberg sprach angesichts des bevorstehenden Weihnachtsfests von «besinnlichen Tagen» für den Dax, der seit Anfang Dezember in der Spitze um mehr als 1000 Punkte gestiegen war. Nach mehreren Gewinntagen lege er nun eine «Verschnaufpause» ein, ohne dass aber stärkere Rückgänge zu erwarten seien, erklärte Albrecht. Viele Investoren hätten ihre Bücher für das Jahr bereits geschlossen.

Auch in der zweiten Börsenreihe war die Luft raus. Der MDax sank um 0,12 Prozent auf 22 038,82 Punkte. Er behauptete sich aber über der Marke von 22 000 Zählern, die der Index der mittelgroßen Werte am Vortag erstmals übersprungen hatte. Auch für die Technologiewerte im TecDax ging es knapp um 0,06 Prozent auf 1785,31 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 präsentierte sich ebenfalls geringfügig leichter.