Bergbauer aus Peru gegen RWE: Gericht weist Klimaklage ab

erschienen am 15.12.2016



Essen (dpa) - Das Essener Landgericht hat heute die Klimaklage eines Bergbauern aus den peruanischen Anden gegen den Essener Energiekonzern RWE abgewiesen.

Der Kläger hatte die Zahlung von rund 20.000 Euro verlangt, um sein Haus vor einer drohenden Überflutung durch einen Gletschersee zu schützen. Der Bauer macht RWE für den Klimawandel und damit für das Abschmelzen des Gletschers und das Volllaufen des Sees verantwortlich.

Das Gericht hat die Klage in Teilen als unzulässig, in anderen Teilen als unbegründet erachtet. Die Anwältin des Klägers kündigte nach der Entscheidung an, man werde wahrscheinlich Rechtsmittel einlegen.