Bericht: AT&T verhandelt über Time-Warner-Übernahme

erschienen am 21.10.2016



New York (dpa) - Der Telekom-Riese AT&T befindet sich einem Zeitungsbericht nach in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme des US-Medienkonzerns Time Warner.

Der Deal könnte schon an diesem Wochenende zustande kommen, schrieb das «Wall Street Journal» unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Am Vorabend hatte bereits der Finanzdienst Bloomberg über ein Treffen berichtet, in dem die Unternehmen Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet haben sollen.

In Finanzkreisen wird schon länger spekuliert, dass Time-Warner-Chef Jeff Bewkes sein an der Börse zuletzt mit 69 Milliarden US-Dollar (63,5 Mrd Euro) bewertetes Unternehmen zum Verkauf stellen könnte. Am Markt sorgte der Bericht vor dem Wochenende für Kursbewegung - der Aktienkurs von Time Warner legte um fast acht Prozent zu, für AT&T ging es zwei Prozent nach unten. Keines der Unternehmen hat sich bislang zu einer möglichen Übernahme geäußert.