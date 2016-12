Bericht: Brüssel will im Abgas-Skandal EU-Verfahren eröffnen

07.12.2016

freiepresse.de

Aue

Luftbilddatenbank Würzburg

Straße am Poppenwald sackt ab: Steckt da was im Untergrund?

Bad Schlema. Um zehn Zentimeter hat sich die Kreisstraße 9115 in den zurückliegenden Monaten gesenkt - just an jener Stelle, an der Heimatforscher einen geheimen Tunnel vermuten. weiterlesen