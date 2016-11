Bertelsmann meldet Gewinnsprung

erschienen am 10.11.2016



Gütersloh (dpa) - Der Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann vermeldet einen deutlichen Gewinnsprung. In den ersten neun Monaten des Jahres 2016 legte das Konzernergebnis um 13,8 Prozent auf 652 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen heute in Gütersloh mitteilte.

Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vermeldeten die Gütersloher mit 1,63 Milliarden Euro einen Rekordwert. Als Antreiber nennt Bertelsmann das TV-, Musik- und Dienstleistungsgeschäft.

Der Umsatz ging leicht zurück, und zwar um 1,6 Prozent auf 12 Milliarden Euro. Bertelsmann nennt als Gründe dafür Wechselkurseffekte und Veränderungen in der Unternehmensstruktur. Bereinigt sei der Umsatz um 0,6 Prozent gestiegen.