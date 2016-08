Billigangebote beim Bier machen GetrÃ¤nkegroÃŸhandel zu schaffen

Billigangebote beim Bier machen Getränkegroßhandel zu schaffen

Der Preiskampf im Handel und ein hoher Wettbewerbsdruck haben die Branche schrumpfen lassen. Nun sorgt auch noch die Abkehr eines großen Getränkekonzerns vom Mehrwegsystem für neue Probleme.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 31.08.2016



Chemnitz. Mehr als jede zweite Flasche Bier der großen Brauereikonzerne geht in den Filialen der Handelsketten zu Aktionspreisen durch die Kassen. Besonders deutlich wurde das zur Fußball-EM, als Handelsketten die Verbraucher so heftig umwarben wie lange nicht mehr. Doch längst gilt unabhängig von solchen Events: Kampfpreise von unter zehn Euro für die 20er-Kiste sind Dauerzustand. Wenn jede Woche zwei bis drei Pilsmarken im Angebot sind, muss niemand mehr die Bierkiste zum regulären Preis kaufen, sofern er nicht wählerisch ist. Günstiges Markenbier gilt als Lockmittel, und das wird genutzt.

Zum Ärger der Getränkefachgroßhändler. Günther Guder, Chef des Branchenverbandes GFGH, rechnet vor: Ein Kastenpreis von weniger als zehn Euro entspricht dem Preisniveau von vor 20 Jahren. "Die Kosten sind seitdem aber gestiegen." Mancher Getränkemarktbetreiber könne nicht mithalten, wenn Angebote unter Einstandspreis gemacht werden. Das sei eine große Schwierigkeit. Dass der Trend seit Jahren anhält, bestätigt Markus Hessel, Marketingleiter bei der Chemnitzer Firma Getränke-Pfeifer. Man unterstütze daher vor allem auch regionale Erzeuger, sagt er. Ein gutes Produkt sollte schließlich eine gewisse Wertigkeit haben. Und die drücke sich auch im Preis aus. Noch ein anderes Thema belastet die Branche derzeit - die Entscheidung von Coca-Cola, aus dem Mehrwegsystem auszusteigen. Neben der 1,5-Liter-PET-Mehrwegflasche ist seit Ende Juli auch die entsprechende 0,5-Liter-Flasche aus den Regalen verschwunden. Konnten die Fahrer bislang die Kästen mit den Mehrwegflaschen problemlos auf der Ladefläche stapeln, geht das laut Guder nun nicht mehr. Denn die Einwegflaschen seien mit Plastikfolie umhüllt, was nicht stabil sei. Die Pakete ließen sich nicht mehr mit der Sackkarre transportieren und müssten auf dem Lkw zusätzlich gesichert werden. Das gehe zulasten der Produktivität bei der Auslieferung. "Auch für uns ist das mit Mehraufwand verbunden", meint Hessel. Das Mehrwegsystem werde so "ein Stück weit torpediert".

Der Getränkefachgroßhandel ist eine Drehscheibe zwischen Herstellern, Einzelhandel und Verbrauchern. Beliefert werden Gaststätten, Tankstellen und Lebensmittelmärkte. Ein Teil der Großhändler betreibt zudem eigene Getränkemärkte, um direkt die Verbraucher zu bedienen.Der Preiskampf der Handelsketten und hoher Wettbewerbsdruck haben die Branche in den zurückliegenden Jahren schrumpfen lassen. Vor fünf bis sechs Jahren gab es den letzten größeren Konzentrationsschritt mit diversen Übernahmen. Damals hätten verstärkt Brauereien Geld in die Hand genommen, um sich ein eigenes Portfolio an Getränkegroßhändlern aufzubauen.