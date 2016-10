Britisches Pfund fÃ¤llt auf tiefsten Stand seit 1985

Britisches Pfund fällt auf tiefsten Stand seit 1985

erschienen am 04.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Gestiegene Sorgen vor einem «harten» Brexit haben das britische Pfund stark unter Druck gesetzt. Sowohl im Verhältnis zum US-Dollar als auch zum Euro war die britische Währung noch schwächer als unmittelbar nach dem Brexit-Votum und fiel auf den tiefsten Stand seit 1985.

Hauptgrund für die Verunsicherung an den Finanzmärkten ist eine Rede der britischen Premierministern Theresa May vom Sonntag, in der sie das weitere Vorgehen zu den anstehenden Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union (EU) vorgestellt hat.

Die Ankündigung einer harten Haltung beim Thema Einwanderung macht eine Einigung auf einen Verbleib des Landes im Binnenmarkt der EU-Länder unwahrscheinlicher. «Solange sich in dieser Frage keine gütliche Einigung abzeichnet, bleibt das Pfund deshalb unter Druck», kommentiert Esther Reichelt, Expertin bei der Commerzbank.