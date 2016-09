Bund plant neues Siegel fÃ¼r Fleisch

Bund plant neues Siegel für Fleisch

Artgerechte Haltung der Tiere wird bewertet

erschienen am 26.09.2016



Chemnitz. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) will im kommenden Jahr ein staatliches Tierschutzsiegel für Fleischprodukte einführen. Damit sollten die "nötigen Veränderungen" in der Massentierhaltung angestoßen werden, sagt Schmidt in einem Interview.

Ende Januar will er einen Gesetzentwurf vorstellen. Geplant sei ein mehrstufiges System mit ein, zwei oder drei Sternen: "Eine Basiskategorie für Fleisch von Tieren, deren Haltungsbedingungen über dem gesetzlichen Standard liegen, sowie ein oder zwei weitere Premiumstufen, bei denen die Haltungsbedingungen noch deutlicher darüber hinausgehen." Schmidt rechnet damit, dass die Betriebe investieren werden, um die Voraussetzungen für das Tierschutzlabel zu erfüllen. Die Kosten dafür würden vermutlich an die Verbraucher weitergegeben. (fp)