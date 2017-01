Bundesagentur für Arbeit mit Milliarden-Überschuss

31.12.2016

freiepresse.de

Sachsen

Thomas und Clara Müller

Familie Müller in New York, oder: Die Sache mit der Salatschüssel

Familie Müller aus Hermsdorf hat Urlaub gemacht: Vater, Mutter und zwei Töchter waren in New York. Eine Woche nur, aber diese Woche werden sie immer mit dem Jahr 2016 in Verbindung bringen. Das hat mit dreierlei Dingen zu tun: a) mit einer Menge Fotos, b) mit der Ferne, die den Blick auf die Heimat weiterlesen