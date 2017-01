Bundesagentur gibt Arbeitslosenzahlen für Januar bekannt

31.01.2017

freiepresse.de

Job & Karriere

Peter Kneffel

Ausländischer Studienabschluss: Nicht mit «Dr.» abkürzen

Ein Mann erwirbt in Belgien den Titel «Docteur en Medecine/Univ. Brüssel». Der Abschluss ist vergleichbar mit dem deutschen Staatsexamen. In Deutschland will der Mann den Titel als «Dr.» abkürzen. Das Verwaltungsgericht Mainz entscheidet: Das geht nicht. weiterlesen