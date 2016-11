Dax-Anleger halten sich vor US-Wahl zurück

Der Aktienmarkt steht ganz im Zeichen der US-Präsidentschaftswahl. Die Unsicherheit, wer nun ins Oval Office einzieht, lässt die Anleger vorsichtig agieren. Allerdings gibt es in einzelnen Werten teils deutliche Ausschläge nach der Bekanntgabe von Geschäftszahlen.

erschienen am 03.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben frische Unternehmenszahlen am wieder für etwas Auftrieb gesorgt.

Im Dax war allerdings die Zurückhaltung der Anleger vor der US-Präsidentschaftswahl weiterhin deutlich zu spüren; zudem drückte ein Kursrutsch bei Adidas auf die Stimmung. Der hiesige Leitindex schwanke um seinen Vortagesschluss und lag zuletzt nach zwei schwachen Tagen 0,08 Prozent im Plus bei 10 379,41 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,35 Prozent auf 20 778,55 Punkte zu. Angesichts eines Kurssprungs beim Biotech-Konzern Qiagen zog der Technologiewerte-Index TecDax sogar um 1,05 Prozent auf 1703,40 Zähler an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,41 Prozent nach oben.

Das Marktgeschehen sei weiter von Unsicherheit geprägt, sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Die Anleger warteten ab, wer in der kommenden Woche die US-Präsidentschaftswahlen gewinne. Zuletzt hatte Donald Trump im Umfragen Boden gut gemacht gegenüber Hillary Clinton - das hatte an den Vortagen die Börsen deutlich belastet, da Trumps Politik als unberechenbar gilt.