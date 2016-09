Dax-Anleger halten sich weiter zurÃ¼ck

Dax-Anleger halten sich weiter zurück

erschienen am 15.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag weiter nachgegeben. In den ersten Handelsminuten verlor der deutsche Leitindex 0,30 Prozent auf 10 347,60 Punkte, womit er an seine jüngste Schwächephase anknüpfte.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen fiel am Morgen um 0,32 Prozent auf 21 010,47 Punkte, während sich der Technologiewerte-Index TecDax mit plus 0,08 Prozent auf 1749,29 Zähler kaum vom Fleck bewegte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,30 Prozent nach unten.