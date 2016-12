Dax-Anleger lassen es ruhig angehen

Nach den rasanten Kursgewinnen zu Wochenbeginn lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder ruhiger angehen. Das Thema Italien spukt aber weiter in den Hinterköpfen.

erschienen am 06.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem starken Wochenauftakt scheint die Einkaufslust der Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst wieder verflogen. Der Dax bewegte sich nur wenig und stand zuletzt moderate 0,07 Prozent im Plus bei 10 692,57 Punkten.

Tags zuvor hatten die Anleger den Schock über die abgelehnte Verfassungsreform in Italien schnell abgeschüttelt und der deutsche Leitindex hatte letztlich über eineinhalb Prozent zugelegt.

«Hatte man gestern noch die Hoffnung, nach dem Italien-Referendum käme zum Jahresende jetzt noch einmal Bewegung in den deutschen Aktienmarkt, ist heute schon wieder die Luft raus», kommentierte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Besser als im Dax lief es am Dienstag im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen - der Index legte zuletzt um 0,48 Prozent auf 20 787,30 Punkte zu. Dagegen gab der Technologiewerte-Index TecDax um 0,13 Prozent auf 1698,64 Zähler nach. Im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand zuletzt ein Kursplus von 0,43 Prozent auf 3065,86 Zähler zu Buche.