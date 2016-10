Dax-Anleger sind unentschlossen

erschienen am 10.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben unentschlossen. Die Kurse schwankten am Morgen, wobei sich die Ausschläge insgesamt in Grenzen hielten. Die Richtungssuche dauere an, kommentierten die Experten der Helaba den Start in die neue Woche.

Am Vormittag stand der deutsche Leitindex Dax zuletzt unverändert bei 10 490,84 Punkten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax notierte 0,30 Prozent höher bei 21 338,85 Zählern. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,34 Prozent auf 1799,90 Punkte hoch. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab es ein Minus von 0,08 Prozent.

Seit Wochen schon tritt der Dax unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Investoren erhoffen sich in den kommenden Tagen frische Impulse durch die anlaufende Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Kursrelevante Nachrichten blieben aber noch Mangelware. Positives kam allerdings vom deutschen Außenhandel: Die Exporte stiegen so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr.

Im Fokus bleibt hierzulande die Deutsche Bank. Die Furcht vor einer hohen Strafe in den USA scheint bei den Aktionären des größten deutschen Geldhauses wieder zuzunehmen. Die Papiere sackten als schwächster Dax-Wert um 2,77 Prozent ab.

Die Aktien der jüngst an die Börse gebrachten RWE-Ökostromtochter Innogy verloren 0,42 Prozent auf 35,85 Euro. Damit kosteten sie etwas weniger als am Freitag, als sie exakt auf der Höhe des Ausgabekurses von 36 Euro aus dem Handel gegangen waren.

Für die Anteile des Mutterkonzerns RWE ging es um weitere 1,68 Prozent runter, nachdem die Papiere bereits am Freitag nach dem Innogy-Börsengang um mehr als 7 Prozent eingebrochen waren.