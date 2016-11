Dax-Anleger warten Ausgang der US-Wahl ab

erschienen am 08.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA herrscht am deutschen Aktienmarkt angespannte Ruhe: Nach den deutlichen Gewinnen zum Wochenauftakt ist es im Dax wieder leicht abwärts gegangen.

Wegen des erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen den Kandidaten Hillary Clinton und Donald Trump in den Vereinigten Staaten rückten tagesaktuelle Konjunkturnachrichten eher in den Hintergrund.

Der deutsche Leitindex Dax verlor bis zur Mittagszeit 0,17 Prozent auf 10 439,69 Punkte. Der MDax trat mit minus 0,02 Prozent auf 20 674,03 Punkte auf der Stelle und auch der Technologiewerte-Index TecDax kam mit minus 0,01 Prozent auf 1722,34 Punkte kaum vom Fleck. Fast unverändert präsentierte sich zuletzt auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

Die Berichtssaison setzte sich mit den Quartalszahlen der Deutschen Post und von Henkel fort. Dank des boomenden Online-Handels meldete der Bonner Konzern einen überraschend hohen operativen Quartalsgewinn, was der Aktie Gelb den Spitzenplatz im Dax bescherte mit einem Plus von 1,56 Prozent. Die Henkel-Papiere gaben dagegen nach anfänglich deutlichen Gewinnen um 0,92 Prozent nach. Der Konsumgüterkonzern meldete weitgehend überraschungslose Zahlen zum dritten Quartal.