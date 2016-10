Dax-Anleger werden vorsichtiger

erschienen am 26.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Der Dax fiel im frühen Handel um 0,27 Prozent auf 10 728,55 Punkte.

Hier belasteten auch die mit Enttäuschung aufgenommenen Geschäftszahlen des Index-Schwergewichts Bayer. Die schon seit August andauernde Richtungssuche des Dax ging damit weiter.

Am Vortag war ein Befreiungsschlag gescheitert: Der deutsche Leitindex hatte sich am Dienstag auf ein Jahreshoch bei 10 827 Punkten geschleppt, bevor im die Kraft ausging und er wieder zurückfiel.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax fiel nun zur Wochenmitte um 0,09 Prozent auf Punkte, während es für den Technologiewerte-Index TecDax um 0,07 Prozent auf 21251,80 Zähler nach oben ging. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab leicht nach.