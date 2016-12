Dax-Rally geht weiter - Feierlaune wegen EZB

erschienen am 08.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hatdie wichtige Hürde bei 11 000 Punkten genommen. Die noch lange Zeit lockeren geldpolitischen Zügel in Europa ließen den Leitindex an den Schwung der vergangenen Tage anknüpfen.

Er erreichte bei 11 193 Zählern den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Über die Ziellinie ging das Kursbarometer nur knapp darunter bei 11 179,42 Punkten. Dies war ein Plus von 1,75 Prozent.

Die Märkte bei Laune hielt die europäische Zentralbank, die ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe mindestens bis Ende 2017 fortsetzen wird. Der MDax stieg um 1,14 Prozent auf 21 443,05 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,85 Prozent auf 1732,98 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone kletterte um 1,39 Prozent auf 3185,79 Zähler.

Die Finanzwerte im Dax setzten ihren Erfolgskurs der vergangenen Tage fort. Die zuletzt starken Titel der Deutschen Bank legten nochmals um 2,85 Prozent zu, wurden aber noch übertrumpft von der Commerzbank. Deren Papiere schafften es mit einem Anstieg um mehr als 5 Prozent an die Dax-Spitze. Aktien der Deutschen Telekom gehörten außerdem mit rund 2,5 Prozent zu den Gewinnern. Sie profitierten von neu aufgeflammter Fantasie, dass die Mobilfunktochter T-Mobile US an einer Branchenkonsolidierung in den USA teilnehmen könnte.

Die Aktien von Immobilienunternehmen und Energieversorgern dagegen gehörten zu den wenigen Verlierern. Aktien von Vonovia verloren im Dax rund ein Prozent. Noch stärker bergab ging es für Eon und RWE mit minus 1,8 und 3,9 Prozent. Am Markt wurde dies mit weiteren Gewinnmitnahmen begründet, nachdem zugesprochene Entschädigungen für den Atomausstieg den Papieren jüngst nach oben verholfen hatten.

Unter den Nebenwerten standen vor allem die Papiere des Konsumforschers GfK im Mittelpunkt. Eine Offerte des Finanzinvestors KKR ließ die Papiere im SDax um 30 Prozent auf 43,90 Euro in die Höhe schnellen. Sie standen damit sogar oberhalb der gebotenen 43,50 Euro. Bei Klöckner & Co sorgten Analystenkommentare dafür, dass die Papiere des Stahlhändlers im Kleinwerte-Index um fast 9 Prozent anzogen.

Aixtron-Aktien dagegen reagierten im TecDax mit einem Kursverlust von mehr als 3 Prozent auf die wenig überraschende Nachricht vom geplatzten Verkauf an einen chinesischen Investor. Da US-Präsident Barack Obama den Erwerb des US-Geschäfts des deutschen Chipherstellers untersagt habe, sei das Übernahmeangebot insgesamt erloschen, argumentierte der Interessent Grand Chip Investment.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,13 Prozent am Vortag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,16 Prozent auf 141,32 Punkte. Der Euro-Bund-Future gab um 0,12 Prozent auf 160,19 Punkte nach. Der Euro stieg nach dem EZB-Entscheid kurz über 1,08 US-Dollar, fiel dann aber deutlich ab. Er stand zuletzt bei 1,0620 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0762 (Mittwoch: 1,0730) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9292 (0,9320) Euro.