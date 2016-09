Dax berappelt sich

erschienen am 28.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder zugelegt. Als Kursstütze sah Christian Henke vom Handelshaus IG die Wall Street, die am Dienstag freundlich geschlossen hatte und nun knapp im Plus erwartet wurde.

Am Nachmittag stand beim deutschen Leitindex ein Plus von 1,03 Prozent auf 10 468,11 Punkte zu Buche. Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets betonte die aktuelle Schwankungsanfälligkeit der Märkte: «Die Kursgewinne von heute können morgen bei entsprechender Nachrichtenlage wieder verfallen. Diese Schaukelbörse kann gut und gern noch bis in den Oktober anhalten.»

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Mittwoch um 1,08 Prozent auf 21 549,90 Punkte hoch, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,83 Prozent auf 1793,97 Zähler gewann. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,93 Prozent auf 2998,55 Punkte zu.