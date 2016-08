Dax bewegt sich vor US-Daten kaum

Vor der Ver√∂ffentlichung der US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag halten sich die deutschen Anleger lieber zur√ľck.

erschienen am 31.08.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Deckung gegangen.

Der deutsche Leitindex Dax stand auch am Mittag im Minus und verlor zuletzt 0,17 Prozent auf 10 640,04 Punkte. Am Vortag war der Dax zur√ľck √ľber die Marke von 10 600 Punkte gesprungen.

Nach dem Auf und Ab der vergangenen Handelswochen deutet sich derzeit f√ľr den Monat August ein Kursgewinn von weniger als 3 Prozent an - im Monat Juli war es deutlich mehr.

Der Abschlag im MDax der mittelgro√üen Unternehmen betrug am Mittag 0,15 Prozent auf 21 566,75 Z√§hler. Der Technologiewerte-Index TecDax r√ľckte dagegen um 0,24 Prozent auf 1742,96 Punkte vor. Auch die Europa-B√∂rsen hatten bereits am Morgen den Schwenk in die Gewinnzone geschafft: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand zuletzt 0,38 Prozent im Plus bei 3042,40 Punkten.