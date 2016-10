Dax bleibt im VorwÃ¤rtsgang

Dax bleibt im Vorwärtsgang

Die deutschen Börsen sind auf Erholungskurs. Positiv ging es auch für die Aktien der Deutschen Bank weiter.

erschienen am 04.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat seine Erholung in einem europaweit freundlichen Marktumfeld fortgesetzt. Ein Ausbruch aus seiner jüngsten Handelsspanne blieb dem deutschen Leitindex allerdings verwehrt. Er stieg bis zum Nachmittag um 0,61 Prozent auf 10 575,24 Punkte.

Vor dem Wochenende hatten zunächst Sorgen um die Deutsche Bank und die Furcht vor einer Branchenkrise das Börsenbarometer unter 10 200 Punkte gedrückt, bevor die Ängste schwanden und in einer fulminanten Aufholjagd der Sprung in die Gewinnzone gelang. Der Index der mittelgroßen Unternehmen, der MDax, legte am Dienstag 0,31 Prozent auf 21 650,70 Punkte zu und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,77 Prozent auf 1816,22 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um fast 1 Prozent nach oben.