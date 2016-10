Dax bleibt nach US-Jobdaten im Minus

Einmal mehr verfehlt ein mit Spannung erwartetes Ereignis die erhoffte Signalwirkung. Die Schaukelbörse setzt sich nach den Daten vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt fort.

erschienen am 07.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat zum Wochenschluss moderat nachgegeben. Der US-Arbeitsmarktbericht lieferte am Nachmittag keine entscheidenden Impulse. Die Daten hätten an den Erwartungen der Anleger hinsichtlich der Geldpolitik der US-Notenbank Fed nichts geändert, sagte ein Investmentexperte.

Der Dax gab um 0,35 Prozent auf 10 531,73 Punkte nach. Für den bisherigen Wochenverlauf zeichnet sich damit weiterhin ein kleines Plus ab.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte 0,97 Prozent auf 21 350,56 Punkte ein und der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,58 Prozent auf 1798,07 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel moderat.

Der Dax kommt nun schon seit Wochen unter dem Strich kaum vom Fleck. Zwar seien mehrere Versuche der Verkäufer gescheitert, den Markt nach unten zu drücken, sagte Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. Auf der anderen Seite falle aber auch die Kauflaune bescheiden aus. «Was bleibt, ist ein lustloses Hin und Her ohne klare Richtung.»

Daran änderten auch die Jobdaten aus den USA nichts. Dort war die Entwicklung im September hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Auf der Unternehmensseite stand der Börsengang der RWE-Ökostromtochter Innogy im Fokus. Die Papiere wurden zuletzt knapp unter ihrem Ausgabepreis von 36 Euro gehandelt, der allerdings am oberen Ende der angestrebten Spanne gelegen hatte. RWE-Aktien knickten hingegen um 5,74 Prozent ein. Händler begründeten das auch damit, dass große Investoren ihre Portfolios umschichteten und dabei RWE-Anteile teilweise durch Innogy-Papiere ersetzten.

Die Aktien des Konkurrenten Eon profitierten mit einem Plus von 3 Prozent von einem Pressebericht über einen möglichen Einstieg des schwedischen Investors Cevian. Nach einem Tag Pause setzten zudem die Papiere der Deutschen Bank ihre Erholung fort. Der Finanzkonzern erwägt laut einem Pressebericht zur Stärkung der Kapitalbasis seine Vermögensverwaltung an die Börse zu bringen. Die Papiere gewannen rund ein halbes Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,18 Prozent auf minus 0,12 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,30 Prozent auf 143,39 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,07 Prozent auf 164,02 Punkte nach. Der Euro notierte bei zuletzt 1,1172 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1185 (Mittwoch: 1,1211) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8941 (0,8920) Euro gekostet.