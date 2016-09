Dax dÃ¤mmt Verluste ein

Dax dämmt Verluste ein

Sorgen um die Zukunft der Deutschen Bank dominieren am Freitag den Frankfurter Börsenhandel. Nach heftigen Verlusten am Morgen kann der Dax am Nachmittag aber wieder etwas Luft holen.

erschienen am 30.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Neue Sorgen um die Deutsche Bank haben am Freitag die Stimmung am gesamten Frankfurter Aktienmarkt belastet. Allerdings dämmten die wichtigsten Indizes ihre Verluste angesichts der freundlich erwarteten Wall Street deutlich ein.

Gleiches galt für die Papiere des größten heimischen Geldhauses und andere Finanztitel. Zum Börsenstart war die Deutsche-Bank-Aktie erstmals in der Unternehmensgeschichte unter 10 Euro gerutscht.

Am Nachmittag stand der Dax noch 0,40 Prozent tiefer bei 10 363,64 Punkten. Auf Wochensicht winkt ihm damit ein Minus von zweieinhalb Prozent; die Bilanz für den September sieht ein wenig besser aus.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor zuletzt 0,51 Prozent auf 21 384,18 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax sank noch um 0,20 Prozent auf 1781,77 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,82 Prozent auf 2967,16 Punkte bergab.

Die Aktien der Deutschen Bank markierten bei 9,898 Euro ein neues Rekordtief - zuletzt notierten sie aber nur noch 1,84 Prozent im Minus bei 10,675 Euro. Auslöser des Kursrutsches war ein Bericht von Bloomberg: Bestimmte Hedgefonds hätten teilweise überschüssige Geldbestände und Positionen bei der Deutschen Bank reduziert, hatte die Nachrichtenagentur am Donnerstagabend unter Berufung auf ein vorliegendes internes Dokument der Frankfurter berichtet.

Doch dann riefen die Analysten anderer Geldhäuser die Anleger zur Besonnenheit auf. Deutschlands Branchenprimus habe ausreichend finanzielle Mittel, um mit seinen Problemen fertig zu werden, lautet die einhellige Meinung. Die Deutsche Bank ist in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt - so fordert etwa die US-Regierung wegen dubioser Hypothekendeals 14 Milliarden US-Dollar.

Auch die Aktien der Commerzbank konnten sich deutlich erholen - zuletzt lagen sie noch 3,39 Prozent im Minus. Der radikale Konzernumbau, dem unter dem Strich 7300 Stellen zum Opfer fallen sollen, schlägt sich auch im Vorstand nieder: Der langjährige Chef der Mittelstandssparte, Markus Beumer, verlasse das Institut auf eigenen Wunsch Ende Oktober, teilte die Commerzbank mit.

Der Halbleiterkonzern Infineon war mit einem Kursplus von 3,71 Prozent Dax-Spitzenreiter. Börsianer verwiesen auf Medienberichte, denen zufolge der europäische Konkurrent NXP Semiconductors durch den US-Rivalen Qualcomm geschluckt werden könnte. «Die Branchenkonsolidierung scheint Fahrt aufzunehmen», sagte ein Händler.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,25 Prozent am Vortag auf minus 0,28 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 144,47 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,14 Prozent auf 166,15 Punkte. Der Euro sank auf 1,1166 US-Dollar. Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1221 Dollar festgesetzt.