Dax dreht nach Konjunkturdaten ins Plus

erschienen am 21.02.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Nach einer mauen Eröffnung hat sich der deutsche Aktienmarkt im frühen Handel etwas berappelt. Auslöser für die moderate Erholung waren unerwartet positive Stimmungsdaten aus der deutschen Industrie und der Dienstleistungsbranche.

Für Unsicherheit sorgen aber die politische Lage in Frankreich vor den Präsidentschaftswahlen, die griechische Schuldenkrise sowie die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump. Frische Impulse könnten die Börsen am Nachmittag von der Wall Street erhalten, die am Montag feiertagsbedingt geschlossen war.

Der Dax notierte zuletzt 0,28 Prozent höher bei 11.860,26 Punkten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex um 0,6 Prozent zugelegt. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, stieg am Dienstag um 0,17 Prozent auf 23 493,19 Punkte. Kurz zuvor hatte er mit 23.515 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der Technologiewerte-Index TecDax kletterte um 0,33 Prozent auf 1905,60 Punkte nach oben. Dabei erreichte er den höchsten Stand seit fast 16 Jahren. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich kaum verändert bei 3311 Punkten.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von Hugo Boss mit einem Plus von 1,8 Prozent auf. Der Modekonzern habe die richtige Strategie ergriffen, sich auf seine Kernmarke im Premiumsegment zu fokussieren, schrieb Analyst Richard Chamberlain in seiner Studie.

Die Anteilsscheine von Dialog Semiconductor sprangen als TecDax-Spitzenreiter um mehr als 3 Prozent hoch. Die US-Bank JPMorgan hatte das Kursziel von 30 auf 52 Euro angehoben.

Die Papiere von Koenig & Bauer stiegen nach der Bekanntgabe vorläufiger Jahreszahlen auf ein Rekordhoch von 52,85 Euro. Zuletzt gewannen sich als bester SDax-Wert knapp 7 Prozent an Wert. Beim Druckmaschinenhersteller sind Umsatz und Vorsteuerergebnis 2016 gestiegen.