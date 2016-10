Dax erholt sich nach ermunternden China-Daten

Fast die ganze Woche ging es am deutschen Aktienmarkt abwärts. Jetzt endlich, am Freitag, hat sich das Blatt gewendet. Der Grund liegt in China.

erschienen am 14.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Nach drei Verlusttagen in Folge hat der deutsche Leitindex Dax am Morgen wieder aufgedreht. Ermunternde Wirtschaftsdaten vom wichtigen Handelspartner China halfen dem hiesigen Markt auf die Sprünge.

Der deutsche Leitindex kletterte im frühen Handel um 0,68 Prozent auf 10 484,50 Punkte.

Erst am Vortag waren nach einer überraschend schwachen Außenhandelsbilanz aus China die Sorgen um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wieder aufgeflammt. Nun folgten aus dem Land unerwartet gute Daten zu den Erzeuger- und Verbraucherpreisen. Eine Stütze für die Märkte kam laut Michael Hewson von CMC Markets UK zudem von den jüngst wieder erholten Ölpreisen.

Auch am breiteren Markt ging es wieder aufwärts: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,50 Prozent auf 21 192,72 Zähler zu. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor hingegen 0,17 Prozent auf 1767,49 Punkte. Hier verhinderten hohe Verluste der Aktie der Software AG zunächst größere Aufwärtsbewegungen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,83 Prozent auf 2999,71 Punkte.

Im Tagesverlauf könnte noch der ein oder andere Impuls von Konjunkturseite kommen. Dort steht eine umfangreiche Datenflut an: Am Vormittag steht die Handelsbilanz der Eurozone auf der Agenda. Am Nachmittag folgen aus den USA der Einzelhandelsumsatz, die Erzeugerpreise sowie die Verbraucherstimmung der Uni Michigan.

Auf Unternehmensseite richteten sich die Blicke der Anleger am Morgen zunächst auf die hinteren Reihen: Die überraschend über Nacht präsentierten Quartalszahlen der Software AG <SOW.ETR> waren unerwartet schwach ausgefallen. Entsprechend enttäuscht reagierten die Anleger. Die Aktie brach am TecDax-Ende um mehr als 11 Prozent ein. Offenbar laste die Unsicherheit durch den beabsichtigten EU-Austritt der Briten stärker als gedacht auf dem Unternehmen, sagte ein Händler. Um die Jahresziele noch zu schaffen, müsse die Software AG nun Gas geben.

Im Dax legten die Anteilsscheine an dem vom Abgasskandal gebeutelten Volkswagen-Konzern nach der Veröffentlichung der Absatzzahlen für September um nahezu anderthalb Prozent zu.

Im MDax hatten Südzucker-Papiere nach lobenden Worten von Goldman-Sachs-Analyst John Ennis mit dreieinhalb Prozent Aufschlag die Nase vorn. Der Experte rechnet in den kommenden zwei Jahren mit einem deutlich anziehenden Gewinn des Zuckerproduzenten.