Dax erholt sich weiter

Autofahrer ärgern sich über höhere Ölpreise, für Anleger am Aktienmarkt sind sie aber ein Kaufsignal. Die Kurse steigen auf breiter Front.

29.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die stark gestiegenen Ölpreise haben die Risikolust der Anleger am deutschen Aktienmarkt geweckt. Der Dax fuhr weitere Kursgewinne ein.

Angesichts der verhalten erwarteten Handelseröffnung an der Wall Street stand der deutsche Leitindex am Nachmittag aber nur noch 0,49 Prozent höher bei 10 489,49 Punkten. Am Mittwoch hatte er nach drei Verlusttagen erstmals wieder zugelegt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen behauptete einen Kursanstieg von 0,15 Prozent auf 21 580,89 Zähler, und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,17 Prozent auf 1795,31 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,59 Prozent auf 3008,72 Punkte.

Die Einigung der Opec-Mitglieder auf eine Begrenzung der Ölfördermenge mache den Anlegern Mut, schrieb Analyst Wolfgang Albrecht von der Landesbank Baden-Württemberg. Nach der überraschenden Übereinkunft der Förderländer war der Ölpreis um 6 Prozent nach oben geschnellt.

Die Titel des Chemiekonzerns BASF gewannen 2,29 Prozent auf 74,73 Euro und erreichten damit den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Die Ölpreisrally sei positiv für die Öl- und Gastochter Wintershall, sagte ein Händler.

Bei den Versorgern RWE und Eon konnten sich die Anleger über Kursgewinne von 4,72 und 2,77 Prozent freuen, was die ersten zwei Plätze im Leitindex bedeutete. Börsianer verwiesen auf die andauernd steigenden Großhandelspreise für Strom.

Dagegen ging der Sinkflug bei der Lufthansa weiter: Mit einem Minus von 2,78 Prozent auf 9,771 Euro waren die Aktien größter Verlierer im Dax und zudem so schwach wie zuletzt vor über vier Jahren. Sie litten unter der Ölpreisentwicklung, die tendenziell die Treibstoffkosten verteuert.

Bankaktien entwickelten sich in unterschiedliche Richtungen. Während sich die Papiere der Deutschen Bank um weitere 0,84 Prozent erholten, drehten Commerzbank-Papiere mit 1,47 Prozent ins Minus. Das Institut baut Tausende Stellen ab und streicht die Dividende.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,27 Prozent am Vortag auf minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 144,28 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,09 Prozent auf 165,68 Punkte. Der Euro notierte etwas tiefer bei 1,1208 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1225 Dollar festgesetzt.