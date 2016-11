Dax erleidet vor US-Wahl herben Wochenverlust

Donald Trump entwickelt sich zum Schreckgespenst für die Börse. Der als unberechenbar geltende Präsidentschaftskandidat der Republikaner gewinnt in Umfragen hinzu. Und die Anleger flüchten.

erschienen am 04.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Wegen der Unsicherheit vor der nahenden US-Wahl haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag einmal mehr zurückgehalten.

Durchwachsene Unternehmensberichte taten ihr Übriges, so dass der Dax mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 10 259,13 Punkten aus dem Handel ging. Mit dem sechsten schwachen Handelstag in Folge gab er auf Wochensicht um rund 4 Prozent nach.

«Die Wahlangst hat die Finanzmärkte voll im Griff», sagt Volkswirtin Claudia Windt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Selbst frische Arbeitsmarktdaten aus den USA, die üblicherweise an der Börse starke Beachtung finden, konnten dem Leitindex am Nachmittag nicht auf die Sprünge verhelfen.

Nicht besser erging es den Indizes aus der zweiten Börsenreihe. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor zu Wochenschluss 1,06 Prozent auf 20 428,98 Punkte. Für die Technologiewerte im TecDax ging es um 0,72 Prozent auf 1691,34 Zähler abwärts.