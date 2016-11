Dax fehlt es an frischer Kraft

Der deutsche Aktienmarkt konnte nur kurz vom schwachen Euro profitieren. Bald nach Handelsöffnung ging es für den Leitindex Dax schon wieder nach unten.

erschienen am 18.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat es weiterhin an klarer Dynamik vermissen lassen. Der Dax stand gegen Mittag mit 0,28 Prozent im Minus bei 10 655,30 Punkten. Mangels richtungsweisender Impulse knüpfte er zu Wochenschluss an seinen Zick-Zack-Kurs der vergangenen Handelstage an.

Im Vergleich zur Vorwoche hat er sich nur um wenige Punkte von der Stelle bewegt. Auch der schwache Euro konnte dem deutschen Aktienmarkt nicht nachhaltig nach oben verhelfen. Nachdem die Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, am Vorabend erstmals ein klares Signal für einen Zinsschritt im Dezember gab, war die Gemeinschaftswährung am Morgen erstmals seit Dezember 2015 wieder unter die Marke von 1,06 US-Dollar gefallen, erholte sich dann aber wieder etwas.

Auch bei den Werten aus der zweiten Reihe ergab sich keine eindeutige Richtung. Die mittelgroßen Werte im MDax standen zuletzt knapp mit 0,14 Prozent im Minus bei 20 559,36 Zählern, während sich der Technologiewerteindex TecDax mit plus 0,11 Prozent auf 1727,36 Punkte besser schlug. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dagegen lag zuletzt klar mit 0,77 Prozent im Minus bei 3018,31 Zählern.