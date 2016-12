Dax fester trotz US-Zinsentscheid

erschienen am 15.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich heute auch nach dem US-Zinsentscheid nicht bremsen lassen. Gestützt wurde die Aufwärtsbewegung des Leitindexes von einem merklich schwächeren Eurokurs.

Die Gemeinschaftswährung war in der Nacht auf Donnerstag bis auf 1,0468 Dollar - den tiefsten Stand seit März 2015 - gefallen. Zuletzt notierte der Euro nur geringfügig darüber.

Am späten Vormittag stieg der Dax um 0,55 Prozent auf 11 306,91 Punkte, nachdem er am Vortag noch 0,35 Prozent eingebüßt hatte. Mit 11 335 Punkten hatte er am Morgen den höchsten Stand seit dem 1. Dezember 2015 erreicht. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, notierte am Donnerstag hingegen 0,07 Prozent tiefer bei 21 619,33 Zählern. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,76 Prozent auf 1753,28 Punkte aufwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 0,78 Prozent auf 3236,66 Zähler vor.