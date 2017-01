Dax gewinnt dank guter Konjunkturdaten

erschienen am 02.01.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist getrieben von erfreulichen Wirtschaftsdaten mit Aufschlägen in das neue Jahr gestartet.

Nach einem leichteren Handelsbeginn stieg der Dax ins Plus und notierte zuletzt 0,84 Prozent höher bei 11 577,98 Punkten. Damit überwand der deutsche Leitindex erstmals seit August 2015 wieder die Marke von 11 500 Zählern.

Das Jahr 2016 hatte er dank eines Schlussspurts im Dezember mit einem Gewinn von fast 7 Prozent abgeschlossen.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, rückte am Montag um 1,23 Prozent auf 22 462,52 Punkte vor. Bei 22 469,10 Zählern hatte er zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,40 Prozent auf 1837,10 Punkte.

Da viele Börsen rund um den Globus noch geschlossen waren - wie in Japan, Großbritannien und den USA -, fehlten maßgebliche Impulse. Jens Klatt von JFD Brokers warnte daher auch vor Euphorie: «Die Nachhaltigkeit dieser Bewegung ist in Frage zu stellen. Alles in allem käme es wenig überraschend, würde der Dax in den kommenden Tagen zu einem Rücksetzer in Richtung 11 000 Punkte und darunter ansetzen.»

Die Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums hatte sich im Dezember weiter aufgehellt. Der Einkaufsmanager-Index für das Verarbeitende Gewerbe war den vierten Monat in Folge gestiegen. Er erreichte mit 54,9 Zählern den höchsten Wert seit April 2011. In Spanien und Italien hatte sich die Stimmung unerwartet deutlich verbessert, in Deutschland ebenso.

Die Titel des Energiekonzerns RWE gewannen nach einem Interview des Unternehmenschefs als einer der besten Werte im Dax 2,92 Prozent. Laut Rolf Schmitz steht der Versorger dank des Börsengangs seiner Ökostrom-Tochter Innogy finanziell gut da. Wegen dieser Erlöse könne RWE seinen Beitrag zum Atomfonds von geschätzt 6,8 Milliarden Euro auf einen Schlag leisten und brauche nicht auf die Möglichkeit der Ratenzahlung zurückzugreifen. Ein Händler wertete das als Zeichen der Stärke und damit als leicht positiv für die Aktien.

Der Konkurrent Eon will zahlreiche Arbeitsplätze in der Verwaltung abbauen. «Eon wird dezentraler. Das heißt, dass vor allem in der zentralen Verwaltung Stellen wegfallen», hatte Konzernchef Johannes Teyssen in einem Zeitungsinterview gesagt. Der Abbau läuft im Rahmen des Programms «Phoenix», mit dem Eon 400 Millionen Euro einsparen will. Das Ausmaß der geplanten Jobkürzungen werde gerade ermittelt, sagte Teyssen. Eon-Papiere stiegen zuletzt um 1,69 Prozent.

Lanxess-Anteilsscheine waren mit einem Plus von 2,68 Prozent einer der größten Gewinner im MDax. Analyst Martin Rödiger von Kepler Cheuvreux glaubt, dass die Geschäfte der ehemaligen Bayer-Tochter im vierten Quartal 2016 besser gelaufen sind, als der Markt derzeit erwartet.

Aktien von Medigene setzten nach einer Verschnaufpause kurz vor dem Jahreswechsel ihren starken Lauf fort. Die Papiere des Biotech-Unternehmens gewannen zuletzt an der TecDax-Spitze 8,40 Prozent auf 12,90 Euro. Das ist das höchste Niveau seit Juli 2015. Im Jahr 2016 hatten die Anteilsscheine um fast 37 Prozent zugelegt. Aber auch andere Biotech-Werte waren am Montag gefragt. Für Morphosys ging es um 4,62 Prozent nach oben, Evotec-Titel zogen um 3,78 Prozent an.