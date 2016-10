Dax gibt wieder nach

Die neue Woche beginnt mit leichten Verlusten am deutschen Aktienmarkt. Eine Tendenz für die nächsten Tage zeichnete sich aber nicht ab.

erschienen am 17.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Nach kräftigen Gewinnen am Freitag ist es am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart wieder abwärts gegangen. Der Dax sank am Montag bis zur Mittagszeit um 0,76 Prozent auf 10 500,42 Punkte.

Händler sprachen trotz der Verluste von einem ruhigen Tag. Insgesamt gesehen gehe es weiterhin in engen Handelsspannen mal nach oben und mal nach unten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,54 Prozent auf 21 205,23 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,72 Prozent auf 1763,66 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,74 Prozent nach.