Dax hÃ¤lt sich nach schwacher Vorwoche im Plus

Dax hält sich nach schwacher Vorwoche im Plus

Die deutschen Aktienmärkte haben sich zum Wochenbeginn etwas erholt. Die Anleger bleiben aber vorsichtig.

erschienen am 19.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich wieder etwas von den Verlusten aus der Vorwoche erholen können. Der bereits am Morgen freundlich gestartete Leitindex Dax pendelte sich bis zum Mittag in einer engen Bandbreite ein und stand zuletzt um 0,74 Prozent höher bei 10 351,91 Punkten.

Für mehr aber dürfte der Mut der Anleger kaum reichen, meinte Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Börsenwoche steht ganz im Zeichen der Leitzins-Entscheidungen in den USA und Japan am Mittwoch.

Etwas weniger deutlich fielen die Gewinne im breiteren deutschen Aktienmarkt aus. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stand am Mittag um 0,38 Prozent höher bei 21 107,38 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,24 Prozent auf 1772,42 Zähler vor. Klar nach oben ging es für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, er legte um 1,07 Prozent auf 2966,78 Punkte zu.