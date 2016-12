Dax hält sich vor EZB-Entscheid über 11 000 Punkten

Das bisherige Börsenjahr war eher von Enttäuschungen geprägt. Zum Jahresende scheint aber noch einmal Schwung in den Dax zu kommen - er springt über eine wichtige Marke.

erschienen am 08.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Sprung im Dax über die Marke von 11 000 Punkten warten die Anleger gespannt auf die Europäische Zentralbank.

Am deutschen Aktienmarkt und in ganz Europa wird darauf spekuliert, dass die Währungshüter am (heutigen) Donnerstag einmal mehr ihr milliardenschweres Anleihe-Kaufprogramm verlängern. Sollte es tatsächlich so kommen, steht laut Börsianern dem lang ersehnten Jahresendspurt an den Märkten nichts mehr im Wege. Gegen Mittag hielt sich der Dax mit 0,31 Prozent im Plus bei 11 021,13 Zählern.

Der MDax legte zuletzt um 0,45 Prozent auf 21 298,84 Punkte zu. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,21 Prozent auf 1722,05 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand zuletzt um 0,23 Prozent höher bei 3149,39 Zählern.