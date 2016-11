Dax im Minus

Anleger bevorzugen derzeit den US-Markt. An der Wall Street knackte der Dow Jones erstmals die Marke von 19 000 Punkten.

erschienen am 23.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist nicht in Schwung gekommen. Trotz guter Vorgaben aus New York büßte der Leitindex zur Mittagszeit 0,59 Prozent auf 10 651 Punkte ein.

Der entscheidende Schritt zu neuen Höhen, den Börsianer erst bei 10 800 Punkten sehen, ist damit wieder weiter in die Ferne gerückt. Laut Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar setzen Anleger derzeit eher auf den US-Markt als auf europäische Aktien. An der Wall Street hatte der Leitindex Dow Jones am Vorabend erstmals die Marke von 19 000 Punkten geknackt.

Der EuroStoxx 50 als Kursbarometer der Eurozone verlor zuletzt 0,52 Prozent auf 3028,62 Zähler, während der TecDax als Heimat der Technologiewerte sogar 1,10 Prozent auf 1721 Punkte einbüßte. Angetrieben von freundlichen Immobilienwerten ging es einzig für die mittelgroßen Werte im MDax moderat um 0,11 Prozent auf 20 735 Punkte nach oben.