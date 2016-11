Dax im Nachwahl-Blues

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger wieder zurück auf Vorsicht geschaltet. Der Dax war wie in den Tagen vor dem überraschenden Trump-Sieg wieder auf dem Rückzug und stand am Mittag mit 0,17 Prozent im Minus bei 10.645,67 Punkten.

Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets sprach von einem «Nachwahl-Blues». Etwas besser als der Dax schlug sich am Mittag der breitere Markt: Im Mittelwerteindex MDax stand zuletzt ein Plus von 0,19 Prozent auf 20.501,45 Punkte zu Buche, und für den Technologiewerteindex TecDax ging es 0,13 Prozent auf 1719,48 Punkte bergauf.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit plus 0,04 Prozent nahezu auf der Stelle bei 3027,45 Zählern.