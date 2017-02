Dax kann 12 000-Punkte-Marke nicht halten

erschienen am 22.02.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Die anfänglich gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich bis zum Nachmittag größtenteils verflüchtigt. Nachdem der Dax am Morgen über die Marke von 12 000 Punkten gestiegen war, notierte er zuletzt noch magere 0,04 Prozent höher bei 11 972,00 Punkten.

Getragen wurde die zunächst freundliche Tendenz von neuen Rekordständen an der Wall Street vom Vorabend sowie dem wieder deutlich gesunkenen Eurokurs. Das trieb den Dax bis auf 12 031 Punkte - so hoch hatte er zuletzt im April 2015 gestanden.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, sank zuletzt um 0,17 Prozent auf 23 595,70 Punkte. Kurz nach Eröffnung hatte er mit 23 695 Zählern ein weiteres Rekordhoch erreicht. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann zuletzt 0,05 Prozent auf 1920,58 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,22 Prozent auf 3332,04 Punkte ein.

Neue Konjunkturdaten hatten Börsianern zufolge nur wenig Einfluss auf die Notierungen, obwohl sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen laut Ifo-Geschäftsklimaindex im Februar überraschend verbessert hatte. Gleiches galt für die Inflation im Euroraum, die zum Jahresauftakt erwartungsgemäß kräftig gestiegen ist. Am Nachmittag könnten aktuelle US-Immobiliendaten für frische Impulse sorgen. Am Abend folgt das Protokoll zur Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Die Aktien von Thyssenkrupp reagierten mit einem Plus von zuletzt 4,8 Prozent auf die Nachricht vom Verkauf des verlustreichen brasilianischen Stahlwerks CSA für 1,5 Milliarden Euro. In der Spitze waren sie am Morgen um 6,4 Prozent auf 24,645 Euro und damit auf den höchsten Stand seit mehr als anderthalb Jahren nach oben geschnellt. Die Papiere von Fresenius stiegen um 1 Prozent. Der Medizinkonzern steigerte Gewinn und Umsatz im Vorjahr.

Bayer-Aktien fielen um 1,7 Prozent und gehörten damit zu den schwächsten Dax-Werten. Allerdings hatten sie sich seit Anfang Dezember deutlich erholt. Der Pharma- und Chemiekonzern steigerte Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Jahr geringer als erwartet.

Die RWE-Anleger wurden vom Dividendenvorschlag für 2016 zunächst ebenfalls negativ überrascht. Die Stammaktionäre des angeschlagenen Versorgers erhalten erneut keine Ausschüttung. Am Nachmittag lag die Aktie aber nur 0,2 Prozent tiefer, was Händler auf den guten Ausblick für 2017 zurückführten.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,07 Prozent am Vortag auf 0,01 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,25 Prozent auf 142,97 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,54 Prozent auf 165,36 Zähler. Der Kurs des Euro notierte schwächer bei 1,0512 US-Dollar. Am Vortag hatte die EZB den Referenzkurs auf 1,0537 Dollar festgesetzt.