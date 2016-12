Dax klettert auf 16-Monats-Hoch

erschienen am 16.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Am «Hexensabbat» hat sich der deutsche Aktienmarkt mittags zu einem 16-Monats-Hoch aufgeschwungen. Der große Verfallstag vieler Futures und Optionen an der Terminbörse Eurex könnte noch für größere Schwankungen am Aktienmarkt sorgen, warnte ein Börsianer.

Der Dax kletterte am Freitag mit 11444,50 Punkten so hoch wie seit August 2015 nicht mehr. Zuletzt lag der Dax 0,42 Prozent im Plus bei 11414,18 Punkten.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, gewann 0,37 Prozent auf 21 777,21 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,10 Prozent auf 1763,22 Punkte aufwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um rund ein halbes Prozent.