Dax klettert in Richtung 10800 Punkte

Die Anleger haben den überraschenden Sieg von Donald Trump schnell abgehakt. Am Tag nach der Entscheidung der US-Präsidentschaftswahl bestimmten bereits wieder nüchterne Geschäftszahlen das Geschehen.

erschienen am 10.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Stärke der Übersee-Börsen hat dem Dax am Donnerstag weiter spürbar Rückenwind geliefert. Der Leitindex näherte sich mit großen Schritten wieder der Marke von 10 800 Punkten.

Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda sah den Grund für die positive Kehrtwende an den weltweiten Aktienmärkten vor allem in versöhnlicheren Tönen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump nach seiner Wahl. Der deutsche Leitindex stieg bis zur Mittagszeit um 1,10 Prozent auf 10 762,74 Punkte. Im Verlauf einer beeindruckenden Trendwende von insgesamt fast 500 Punkten hatte der Dax am Vortag letztlich knapp 1,6 Prozent gewonnen.

Der MDax rückte zur Mittagszeit um 0,84 Prozent auf 20 839,07 Punkte vor und der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,23 Prozent auf 1754,94 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,31 Prozent.