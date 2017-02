Dax knapp im Plus - MDax mit Rekordmarke

erschienen am 10.02.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Die anhaltende Rekordjagd an der Wall Street hat dem Dax am Freitag keinen nachhaltigen Aufschwung beschert. Nach dem frühen Sprung über 11.700 Punkte bröckelten die Gewinne beim deutschen Leitindex schrittweise ab.

Er rettete ein Plus von 0,21 Prozent auf 11.666,97 Punkte über die Ziellinie, womit er auch auf Wochensicht nur einen minimalen Gewinn von 0,13 Prozent erzielte.

Ein ganz anderes Bild boten die Nebenwerte-Indizes: Der MDax, in dem sich die mittelgroßen börsennotierten Unternehmen versammeln, knackte erstmals in seiner Geschichte die Marke von 23.000 Punkten und schloss 0,77 Prozent fester bei 23 032,20 Punkten. Beim Technologie-Index TecDax reichte es für einen Anstieg um 0,74 Prozent auf 1870,65 Zähler - das war der höchste Stand seit Dezember 2015.

Dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fehlte nach dem starken Vortag hingegen die Kraft - er sank um 0,21 Prozent auf 3270,83 Punkte. Die nationalen Indizes in Paris und London behaupteten sich hingegen in positivem Terrain. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsende moderat im Plus.

Die Hoffnung auf neue Geldgeschenke durch die US-Regierung treibt die Wall Street auf immer neue Bestmarken. Auslöser war Präsident Donald Trump, der für die nächsten Wochen «phänomenale» Schritte zur Deregulierung und Steuersenkung ankündigte.

Papiere des Baustoffkonzerns HeidelbergCement gewannen dank einer neuen Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg 1,66 Prozent - damit gehörten sie zu den besten Dax-Werten. Dagegen setzten die Aktien von Schlusslicht Commerzbank mit minus 2,36 Prozent ihre Talfahrt fort. Am Donnerstag hatte das Geldinstitut die Anleger mit seinen Jahreszahlen nicht überzeugen können.

Im SDax-Index mit geringer kapitalisierten Unternehmen setzten Puma-Papiere ihren zuletzt guten Lauf fort: Erstmals seit Ende 2007 sprangen sie über die 300-Euro-Marke. Zum Schluss notierten sie noch 6,23 Prozent höher bei 298,50 Euro. Bereits am Donnerstag hatten gute Geschäftszahlen des Sportartikelherstellers für neuen Schwung gesorgt. Nun gibt es wieder Spekulationen über einen Ausstieg des französischen Luxusgüterherstellers und Mutterkonzerns Kering.

Frisches Kapital in Millionenhöhe und der neue Investor Novo A/S machten vor allem Evotec zum Anleger-Magneten: Die vorher wochenlang schwächelnden Anteilsscheine des Biotechnologieunternehmens sprangen mit einem Aufschlag von 7,38 Prozent an die TecDax-Spitze. Die Titel von RIB Software stiegen dank eines erfreulichen Quartalsgewinns um 6,29 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,06 Prozent am Vortag auf 0,08 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 142,41 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,03 Prozent auf 164,05 Punkte. Der Kurs des Euro sank zuletzt auf 1,0642 US-Dollar. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,0629 (Donnerstag: 1,0692) Dollar festgesetzt.