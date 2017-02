Dax kommt kaum von der Stelle

Die politische Unsicherheit in den USA dominiert weiter das Börsengeschehen. Selbst die bislang erfolgreiche Bilanzsaison hilft dem Handel nur wenig.

erschienen am 08.02.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Der Stabilisierungsversuch des Dax bleibt mühsam: Nach seinem etwas festeren Start hielt sich der deutsche Leitindex im frühen Handel nur noch knapp in der Gewinnzone und trat zuletzt mit plus 0,07 Prozent bei 11 557,40 nahezu auf der Stelle.

Am Vortag hatte nach einem verhaltenen Wochenstart der schwächere Eurokurs sowie die fortgesetzte Rekordjagd an der Wall Street die Stimmung der Anleger zwar wieder etwas aufgehellt. Insgesamt bleibt der deutsche Aktienmarkt aber weiterhin auf Richtungssuche.

Börsianer verweisen derzeit vor allem auf die anhaltende politische Unsicherheit in den USA und die Sorgen um die Zukunft der Eurozone als Belastungsfaktoren. Der Euro blieb auch am Mittwochmorgen weiter unter Druck.

Etwas stärker als im Dax fielen die Kursausschläge im Index der mittelgroßen Unternehmen aus: Der MDax rückte um 0,30 Prozent auf 22 638,36 Punkte vor. Der Technologie-Index TecDax drehte hingegen auf minus 0,04 Prozent und stand damit bei 1833,71 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ein hauchdünnes Plus.

Von Konjunkturseite haben die Anleger zur Wochenmitte kaum Impulse zu erwarten. Unternehmensseitig gibt vor allem die Bilanzsaison den Takt vor, die laut der jüngsten Analyse der Deutschen Bank in Europa bislang einen erfolgreichen Start hingelegt hat.

Geschäftszahlen kamen vor allem aus den hinteren Reihen: Osram-Papiere kletterten nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal um 0,70 Prozent. Ein überraschend guter Ausblick der australischen Tochter Cimic lieferte den Aktien der Mutter Hochtief kräftigen Rückenwind: Die Papiere des Baukonzerns gehörten mit einem Kursaufschlag von mehr als 1,5 Prozent zu den klaren MDax-Favoriten.

Ein positives Analystenvotum lies die Lufthansa-Aktien durchstarten. Sie führten mit einem Aufschlag von nahezu 3 Prozent die Dax-Riege an. Die französische Großbank Société Générale (SocGen) hatte zuvor die Aktien frisch zum Kauf empfohlen. Daimler kostete ein zurückhaltender Kommentar der Citigroup dagegen 0,5 Prozent.