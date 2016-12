Dax kommt weiter kaum vom Fleck

Nach den jüngsten Kursgewinnen haben die deutschen Anleger eine Pause eingelegt. Der deutsche Leitindex Dax legte nur leicht zu. Vor allem die Papiere der Deutschen Bank sind dieser Tage einen Blick wert.

erschienen am 20.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich nach dem starken Lauf in der ersten Dezember-Hälfte weiter kraftlos. Für ein wenig Unterstützung sorgt derweil der nach wie vor schwache Euro, der sich positiv auf die Exportindustrie auswirken kann.

Der Dax stieg bis zum Nachmittag um 0,22 Prozent auf 11 452,30 Punkte. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, rückte um 0,06 Prozent vor auf 21 902,93 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,17 Prozent auf 1786,08 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann angeführt von starken Bankenwerten rund ein halbes Prozent.

Insbesondere die Papiere der Deutschen Bank bleiben dieser Tage einen Blick wert. Laut einem Medienbericht vom Montag könnte sich der Finanzkonzern noch vor Weihnachten auf einen Vergleich mit den US-Behörden im Streit wegen umstrittener Hypothekengeschäfte aus der Zeit vor der Finanzkrise einigen. Nach dem Kursrückschlag vom Wochenstart gewannen die Papiere am Dienstag gut 2,5 Prozent. Commerzbank-Papiere folgten mit ebenfalls über 2 Prozent Aufschlag.

Die Südzucker-Tochter Cropenergies überzeugte die Anleger mit einem optimistischen Geschäftsausblick. Cropenergies-Anteile legten um mehr als acht Prozent zu.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,08 Prozent am Montag auf 0,05 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,15 Prozent auf 142,17 Punkte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future büßte 0,2 Prozent ein auf 163,11 Punkte. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0366 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0422 (Freitag: 1,0439) Dollar festgesetzt.