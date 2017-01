Dax kommt weiter nicht voran

05.01.2017

Mindestens zwei Tote bei Anschlag im türkischen Izmir

Terroristische Angriffe in der Türkei haben in weniger als einem Monat über 100 Menschen das Leben gekostet. Nach dem Angriff in der Silversternacht in Istanbul trifft es nun Izmir. Die Küstenmetropole war bislang von der Eskalation der Gewalt verschont geblieben.