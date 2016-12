Dax lässt es nach Weihnachten ruhig angehen

Weihnachten ist zwar vorbei, doch viele Börsianer sind weiter in Urlaub. Entsprechend wenig wird gehandelt. Insgesamt bleibt die Stimmung freundlich.

erschienen am 27.12.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist nach Weihnachten freundlich in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet. In einem ruhigen Börsenumfeld lag der Dax am Nachmittag knapp mit 0,15 Prozent im Plus bei 11 466,95 Punkten.

Der Leitindex befindet sich damit weiterhin auf dem höchsten Niveau seit August 2015. Auf Jahressicht steuert er aktuell auf einen Kursgewinn von etwa 6,7 Prozent zu.

«Der Dax ruht sich auf seinem Plus von 1000 Punkten seit Anfang Dezember aus. Die Anleger blicken bereits ins kommende Jahr», sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Viele Investoren hätten ihre Bücher bereits geschlossen. Laut den Experten von Lynx Broker ist zwischen den Jahren «mit einer insgesamt geringeren Liquidität an vielen Börsenplätzen zu rechnen».

Der MDax blieb derweil mit früh erreichten 22 171 Punkten auf Rekordjagd. Zuletzt legte der Index der mittelgroßen Werte noch 0,29 Prozent auf 22 152,92 Punkte zu. Gestützt auf Kursgewinne bei Biotech-Aktien verbuchte der TecDax die im Vergleich größten Gewinne. Mit plus 1,13 Prozent auf 1808,29 Punkte schaffte es der Technologiewerte-Index erstmals seit Mitte Oktober wieder über die Marke von 1800 Punkten.

Auf europäischer Bühne begab sich der EuroStoxx 50 am Dienstag ähnlich knapp wie der Dax mit 0,10 Prozent auf 3277,20 Punkte nach oben. Zwischenzeitlich hatte der Leitindex der Eurozone bei knapp 3280 Punkten den höchsten Stand in diesem Jahr markiert.

Auf Unternehmensseite blieben die Blicke nach Weihnachten auf den Bankensektor gerichtet. Dass die Kapitallücke bei der italienischen Traditionsbank Monte dei Paschi noch größer ist als angenommen, sorgte branchenweit eher für Mollstimmung. Titel der Deutschen Bank zeigten sich dabei mit einem Kursrutsch um 2 Prozent besonders schwach. Händler verwiesen nach dem Ende des langwierigen US-Hypothekenstreits auf Gewinnmitnahmen.

Bilfinger-Aktien rückten im MDax um etwas mehr als 2 Prozent vor, nachdem der Vorstandschef des kriselnden Industrie-Dienstleisters Zahlen für den geplanten Stellenabbau genannt hatte. Wie Thomas Blades im «Mannheimer Morgen» sagte, sollen statt bislang 280 künftig nur noch 220 Menschen in der Mannheimer Konzernzentrale arbeiten.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,03 Prozent am Freitag auf 0,00 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 142,25 Punkte. Der Euro-Bund-Future legte um 0,19 Prozent auf 164,02 Punkte zu. Der Kurs des Euro bewegte sich mit 1,0443 US-Dollar nur wenig vom Fleck. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0446 US-Dollar festgesetzt.